حشرات غيرت التاريخ.. كيف أوقف القمل والناموس القوى الاستعمارية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

الحشرات جزء مهم من الحياة على سطح الأرض بسبب قدرتها على حفظ النظام البيئي. ورغم حجمها الضئيل ومتناهي الصغر إلا إن اختفائها قد يهدد بزوال الحياة على الكوكب. كما لعبت الحشرات دورًا محورًا في تغيير الأحداث السياسية، إلى حد أنها أعادت رسم التاريخ الحديث، بالصورة التي نراه عليها اليوم.

يوضح موقع Listverse عددًا من الأحداث التاريخية التي أثرت في مجراها الحشرات، وهي كالتالي:

- القمل ونابليون

تعود هذه القصة إلى القرن التاسع عشر، بعدما فشل القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت في غزو روسيا بسبب حشرة القمل التي أصابت جنود حملته، وقتلت حوالي ثلث المحاربين.

ففي عام 1812 اجتاح نابليون بونابرت الأراضي الروسية بصحبة نصف مليون جندي، إلا أن أغلب الجنود ماتوا بسبب مرض التيفوس، ولم يبقى منهم سوى بضعة آلاف فقط.

وأثبتت دراسة فرنسية أجريت على أسنان لجثث بعض الجنود المشاركين في الغزو، إصابتهم بأمراض التيفوس المنقول عن طريق قمل الجسم، فضلًا عن مرضى حمى الخنادق الذي تفشى بينهم، وهو ما أثر على قدرتهم في استمرار اجتياح الأراضي الروسية، وانتهت الحملة بالفشل.

- الحمى الصفرا وجنود نابليون

تغيرت خريطة العالم الذي نعرفه اليوم نتيجة الحروب والحملات العسكرية.

وتمكنت فرنسا في عهد نابليون بونابرت من السيطرة على مناطق شاسعة في أمريكا الشمالية، ومن بينها أراضي لويزيانا التي اشترتها الولايات المتحدة من القائد الفرنسي بعد ذلك، لتصبح جزءًا منها.

ولم يرغب نابليون بونابارت في بيع أراضي لويزيانا التي تسيطر عليها بلاده إلا أن مرض الحمى الصفراء الذي نقلته حشرة البعوض وأصاب جنود القائد الفرنسي حال دون الاستمرار في غزو منطقة الكاريبي.

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ووافق نابليون على بيع أراضي لويزينا إلى الولايات المتحدة مقابل 15 مليون دولار في عام 1803.

- الغزو الياباني للهند

كادت اليابان أن تسيطر على جزيرة الهند البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية لولا انتشار مرض الملاريا والدوسنتاريا، مما دفعها عن التراجع والانسحاب من المنطقة.

وفي 1944 تمكنت اليابان من تطويق مدينتين في الشمال الشرقي للهند، وهما كوهيما وإيمفال، حيث اتخذتهما قاعدة لشن مزيدًا من الهجمات ضد البريطانيين.

ولكن انتشار مرض الملاريا (تنتقل من خلال البعوض) والدوسنتريا في المنطقة، كان سببًا في تراجع اليابان وانسحابها وخسرت جزءًا كبيرًا من قواتها هناك.

- الأنفلونزا الإسبانية

قتلت الأنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت العالم في 1918 ملايين البشر، بما يتجاوز ضحايا الحرب العالمية الأولى، وانتشرت في مناطق من الهند، وأصابت عددًا كبيرًا من السكان من بينهم ألمهاتما غانادي.

- تطور النبات

تلعب العلاقة بين الحشرات والنباتات دورًا محوريًا في حفظ التوازن البيئي وضمان استمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية.

وأجرى الباحثون عدد من الدراسات حول العلاقة بين النباتات والحشرات، ويعتقد العديد منهم أن الأخيرة ساهمت في تطور النباتات بشكل أسرع من أسباب التطور الأخرى، التي تستغرق ملايين السنيين، فكانت النتيجة التنوع الهائل الذي نراه للنباتات في الوقت الحالي.