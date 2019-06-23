بالفيديو| أسلم طريقة لفك اللحوم أو الدجاج المجمد في الفريزر

قالت الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، إن البكتيريا تنمو في درجات حرارة تتراوح ما بين 10 درجات و60 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنها تموت إذا جرى تجاوز درجة حرارة 60.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، أنه يُنصح حفظ الطعام في "الثلاجة"، تحت درجة حرارة تقل عن 10 درجات مئوية، لا في "الفريزر"، وذلك من أجل حفظ الطعام لفترات أطول.
كما تطرقت إلى أسلم الطرق لفك الدجاج واللحوم المجمدة، وذلك من خلال نقلها من الفريزر إلى الدرج الأسفل للثلاجة: "مينفعش نطلعها بره التلاجة، بنطلعها من بالليل في الدرج".
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