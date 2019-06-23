صور| سيدات السنغال يقدن التشجيع باستاد الدفاع الجوي

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بملابسهن التي حملت تراث بلادهن، عباءات طويلة وفضفاضة، بألوان زاهية، غلب عليها درجات الأحمر، والأصفر، مع رابطات الرأس الملونة أيضًا، قادت بعض السيدات السنغاليات، الرجال بمدرجات الدفاع الجوي، خلال مُباراة المنتخب السنغالي، أمام نظيره التنزاني.
وأوضحت مراسلة "الوطن" إن هناك بعض السيدات، بدأن بالهتافات، ومن ثم شجعن باقي الجماهير، لمشاركتهن، وذلك لتحفيز المنتخب.
وكان المنتخب السنغالي، استطاع خطف فوز ثمين، أمام تنزانيا، بهدفين نظيفين.
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