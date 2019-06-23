أطلت المطربة أنغام بأزياء كاجوال، وخاتم الزواج، في أحدث ظهور لها بالمملكة العربية السعودية، عقب إثارتها الجدل والتساؤلات، بعدم ارتدائها "الدبلة"، خلال ظهورها بصحبة نجلها في الصور.
ونشرت أنغام صورتين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مطلة بـ"تيشرت" أسود وبنطلون أخضر، بالإضافة إلى عباءة مفتوحة، مع ارتدائها "الدبلة" التي ظهرت بوضوح في المواد المصورة، وخاتم مزين بفص أزرق.
وعلقت المطربة المصرية على المواد المصورة، قائلة: "بروفة.. أوركسترا.. أنغام في جدة".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 1300 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "الدبلة منورة في إيدك"، و"نورتي جدة"، "موفقة يا حبيبتي".
يذكر أن أنغام شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعها بنجلها، خلال ارتدائهما "تيشرتات" المنتخب المصري، لدعمه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنعقدة حاليا بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها بدونها.. أنغام ترتدي "الدبلة" خلال بروفات حفلتها بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.