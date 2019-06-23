بعد ظهورها بدونها.. أنغام ترتدي "الدبلة" خلال بروفات حفلتها بجدة

أطلت المطربة أنغام بأزياء كاجوال، وخاتم الزواج، في أحدث ظهور لها بالمملكة العربية السعودية، عقب إثارتها الجدل والتساؤلات، بعدم ارتدائها "الدبلة"، خلال ظهورها بصحبة نجلها في الصور.

ونشرت أنغام صورتين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مطلة بـ"تيشرت" أسود وبنطلون أخضر، بالإضافة إلى عباءة مفتوحة، مع ارتدائها "الدبلة" التي ظهرت بوضوح في المواد المصورة، وخاتم مزين بفص أزرق.

وعلقت المطربة المصرية على المواد المصورة، قائلة: "بروفة.. أوركسترا.. أنغام في جدة".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 1300 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "الدبلة منورة في إيدك"، و"نورتي جدة"، "موفقة يا حبيبتي".

يذكر أن أنغام شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعها بنجلها، خلال ارتدائهما "تيشرتات" المنتخب المصري، لدعمه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنعقدة حاليا بالقاهرة.

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