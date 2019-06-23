بالصور| طفلة مصابة بمتلازمة داون تنتقد ياسمين صبري: "مش بحبك"

انتقدت الطفلة سما رامي، إحدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون، قبول الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، اعتذار الفنانة الشابة ياسمين صبري عن سخريتها من أصحاب متلازمة داون.

وذكرت "سما" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هو ليه الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية الذى لا يمثلني حتى إشعار آخر.. بينسب لنفسه الفضل شيء غريب جدًا جدًا على أساس إن باقى الناس هو مش كل الداون سيندروم فالاتحاد.. بالتالي الاتحاد لا يمثل فئة الداون سيندروم".

وتابعت "سما" قائلة: "المشكلة الكبيرة إن الاتحاد فخور إن الاعتذار عبارة عن تغريدة.. مش اعتذار رسمي.. منتهى الإحباط".

وكانت الطفلة سما رامي، وجهت أيضًا رسالة قاسية إلى ياسمين صبري عبر مقطع فيديو، نشرته على صفحتها على "فيس بوك" قائلة: "لو سمحتي اوعي تتريقي علينا.. كدا عيب.. كدا اسمه تنمر.. إحنا مش معاقين ذهنيا إحنا بنفهم وبنتعامل مع الناس.. لو سمحتي بعد إذنك بطلي تتريقي علينا أنا وأصحابي".

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وذكرت "سما" في رسالتها أيضًا إلى ياسمين صبري: "أنا زعلانة منك مش هكلمك تاني.. عشان أنا بحب كل الناس وأنتي بالذات مش بحبك.. شكرًا أوي أنك بتتريقي علينا".

وتأتي هذه الرسالة بعدما اعتذرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "أحب وأقدر إخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير.. اعتذاري لكل من أسأت إليهم، لم أقصد أي إساءة".

وكانت ياسمين صبري، نشرت صورة لها أثناء إحدى وضعيات اليوجا، وتقف على رأسها، وعلق أحد الأشخاص، قائلا إنه كان يمارس تلك اللعبة عندما كان عمره 6 سنوات، فردت أنها متأكدة أن هذا سبب إصابته بمتلازمة داون، ما سبب إثارة الجمهور الذي هاجمها بشدة في التعليقات لسخريتها.

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