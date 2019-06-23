شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها، بعدة صورة جديدة لها، عقب حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة بفستان أسود طويل "بحمالات" رفيعة، له طبقة من التُل، مع حقيبة حمراء، مُعلقة: "أراكم الليلة".
يأتي ذلك عقب أزمتها الأخيرة، بسبب تصريحاتها، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، ضمن فعاليات مهرجان موازين، والتي أوضحت فيه سبب غيابها عن الحفلات بمصر، قائلة: "أصبحت ثقيلة على مصر".
وكانت المطربة اللبنانية، اعتذرت، اليوم، للجمهور المصري، معبرة عن امتنانها واعتزازها بالشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وذلك خلال مكاملة هاتفية للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.
وأكّدت "ميريام"، في بيان أصدرته اليوم، "سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر، مشيرة إلى أنَّه "جرى فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق، وأنَّه تم تحريف المعنى"، موضحة أنَّه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.
كانت هذه تفاصيل خبر "أراكم الليلة".. ميريام فارس في أول ظهور عقب أزمتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.