"أراكم الليلة".. ميريام فارس في أول ظهور عقب أزمتها الأخيرة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها، بعدة صورة جديدة لها، عقب حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بفستان أسود طويل "بحمالات" رفيعة، له طبقة من التُل، مع حقيبة حمراء، مُعلقة: "أراكم الليلة".

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يأتي ذلك عقب أزمتها الأخيرة، بسبب تصريحاتها، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، ضمن فعاليات مهرجان موازين، والتي أوضحت فيه سبب غيابها عن الحفلات بمصر، قائلة: "أصبحت ثقيلة على مصر".

وكانت المطربة اللبنانية، اعتذرت، اليوم، للجمهور المصري، معبرة عن امتنانها واعتزازها بالشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وذلك خلال مكاملة هاتفية للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وأكّدت "ميريام"، في بيان أصدرته اليوم، "سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر، مشيرة إلى أنَّه "جرى فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق، وأنَّه تم تحريف المعنى"، موضحة أنَّه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

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