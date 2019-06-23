أكثر الهدايا المفضلة لدى مواليد برج السرطان في عيد مولدهم

يتميز مواليد برج السرطان بمميزات منها العاطفية والرومانسية والإبداع والمزاجية، وغيرها من الصفات التى تحدد طرق التعامل معهم، وكذلك أنواع الهدايا التى يمكن أن تقدم لهم في أعياد ميلادهم، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " fnp ".

هدايا مناسبة لمواليد برج السرطان :

قطع ديكور

المنزل هو الأمان والوطن لبرج السرطان، لذلك يهتم بتجديده وشراء جميع مستلزماته، لذلك من الهدايا المناسبة لهم قطع الديكور، أو ساعة حائط أو زهرية ووسائد وستائر وغيرها.

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قطع مجوهرات

يفضل فتيات برج السرطان إرتداء المجوهرات بأشكالها وأنواعها المختلفة، لذلك يفضل شراء سوار وأقراط وقلادة وغيرها.

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حلل وأطباق

برج السرطان يعشق كل مكان في المنزل وخصوصا المطبخ، لذلك يفضل أن يتلقى هدايا مثل أواني الطهي ومجموعة السكاكين والكتب الخاصة بالطهي .

العطور

يهتم مواليد برج السرطان بأنواع العطور المختلفة، وخاصة التى لها تأثير مهدئ للأعصاب، لذلك يفضل شراء عطر من هذا النوع كهدية لفتاة السرطان.

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