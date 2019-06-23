أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بعدة صفات منها المزاجية والرقة، وكذلك الحسم فى اتخاذ القرار، والغموض، وغيرها من الصفات الشخصية التى تميز مواليد هذا البرج عن غيرهم، وتؤهلهم للالتحاق ببعض الوظائف، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "horoscope".

مهن مناسبة لمواليد برج السرطان:

أثري

يفضل مواليد برج السرطان جمع الأشياء القديمة والاحتفاظ بها، ولذلك يناسبه العمل بمجال تجارة التحف والإنتيكات أو الآثار.

وكيل عقارات

يعشق السرطان المنزل، حيث يعتبر المكان المناسب الذى يشعر فيه بالأمان والاستقرار، لذلك يمكن أن يلتحق بوظيفة وكيل عقارات، لإدراكه لأهمية المنازل .

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أستاذ التاريخ

يعشق برج السرطان سرد القصص والحكايات القديمة، لذلك فهو دائم قراءة كتب التاريخ، ولهذا تناسبه مهنة أستاذ تاريخ .

التغذية

يهتم برج السرطان بالغذاء من حيث اختيار أنواع الصحية من الطعام والشراب، التى تفيد الجسم، لذلك يمكن أن يلتحق بمهنة مجال التغذية، حيث يعتبر أفضل شخص يمكن أن ينصح الناس بأهمية الغذاء.

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المهندس المعماري

يعشق برج السرطان تصميم المنزل من حيث النوافذ والأبواب بطريقة تجعل الإنسان يشعر بالأمان والراحة، لذلك يمكن أن يعمل بوظيفة المهندس معمارى.

عالم الأحياء البحرية

يشعر السرطان الجلوس أمام البحر الذى يجعله يشعر بالأمان والاستقرار، لذلك يهتم بكل تفاصيله لذلك يمكن أن يعمل بمجال الأحياء البحرية.

مزارع

يهتم مواليد برج السرطان بزراعة النباتات والأعشاب، لذلك يحرص على قراءة كل ما يخص هذا المجال، ولهذا يمكن العمل بمجال الزراعة.

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