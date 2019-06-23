زوجة إبراهيم حسن تكشف تفاصيل مشاركاته مع المنتخب في البطولات الأفريقية

قالت جيهان شبانة، زوجة إبراهيم حسن، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إن زوجها وأخاه التوأم حسام حسن شخصان رائعان وطيبان متفانينان في عملهما، بالرغم من أنهما يتسمان بالعصبية: "هو شخص بسيط، وكنت بتخض منه في الأول، ومختلف عن الحالة اللي بيظهر عليها في الملعب".

وأضافت جيهان، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC"، أن زوجها كان دائمًا ما يكون متوترًا قُبيل المشاركة في البطولات الأفريقية مع المنتخب الوطني: "كان هو وحسام بيذاكروا، وكان لازم يشوف والدته قبل الماتشات".

وعن حياتها الشخصية، قالت إن لديها 4 أبناء هم تالا وسارة وكنزي وحسن، مشيرةً إلى أن ابنها إمام في أحد المساجد، كما أنه يحفظ القرآن، ولا يهتم بكرة القدم.

وقالت إنها شاهدت مباراة المنتخب الوطني أمام فريق زيمبابوي مع زوجها وشقيقه التوأم في منزل المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، كما تحدثت أيضًا عن بعض الفروق بين زوجها وشقيقه: "إبراهيم رومانسي شوية عن حسام".

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وعن رحيل زوجها من النادي الأهلي، قالت: "إحنا اتربينا في النادي الأهلي، وكبروا في النادي الأهلي، لكن اللي حصل إن النادي هو اللي سابهم مش العكس".

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