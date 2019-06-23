بالفيديو| زوجة حسام غالي تتحدث عن معجباته ودموعه الأولى

تحدثت لميس محمود، زوجة حسام غالي قائد المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، عن المعجبات في حياة زوجها، قائلةً إنهن كن يثرن غضبها في بداية حياتها الزوجية معه.

وأضافت لميس، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC": "ببقى عادية مع المعجبات الطبيعيين، ولكن في معجبات مش بيعملوا احترام، وأنا بتضايق، هو بيتعاكس من الرجالة والستات سواء كانوا كبار أو صغيرين، لكن عمري ما اتخانق معاه بسبب معجبة، رغم إنه بيحاول يغيظني ساعات".

وعن طقوس زوجها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، التي فاز بلقبها مع المنتخب الوطني، قالت: "مش بياكل، وعدونا على إن أكلنا يبقى خفيف، والغذاء ممكن يبقى فراخ وسوتيه وسلطة والفطار في رمضان مكرونة مسلوقة طول الشهر".

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وأشارت، إلى أنه يكون ودودًا دائمًا في حالة فوز فريقه، بشرط أن يكون الأداء جيدًا: "كنت بتضايق من كده في الأول بس بعد كده عرفت إن ده سر نجاحه".

ونفت أن يكون يتسم بالعصبية التي كان يظهر بها في الملعب، أثناء رحلته الاحترافية أو تواجده مع النادي الأهلي، وقالت إن المرة الأولى التي رأته يبكي فيها، كانت في مباراة اعتزاله التي أقيمت بين الأهلي وأياكس الهولندي: "أنا انهرت واتفاجئت، لأن الكرة حبيبته".

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