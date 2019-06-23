صور| بالأعلام وأحمر الشفاه.. تألق المغربيات في استاد السلام لدعم أسود الأطلس

استطاع المنتخب المغربي التغلب على نظيره الناميبي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت المُباراة حضورا جماهيريا كان للجنس الناعم، نصيب الأسد من مقاعد المدرجات.

بـ"تيشرتات" المنتخب المغربي، وأعلام بلادهن، مع "كاب" الرأس الذي حمل شعار المغرب، ونقش الشعار على وجوههن أيضًا، فضلًا عن اعتمادهن على أحمر الشفاه الصارخ، تألقت المغربيات داخل مدرج استاد السلام، لمؤازرة منتخبهن حتى الدقيقة الأخيرة بالمُباراة، التي انتهت بفوز أسود الأطلس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور المُشجعات مشيدين بتواجدهن وتحفيزهن للمنتخب.

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