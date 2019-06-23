"إذا علم الخطيب بمرض خطيبته واردت فسخ الخطبة هل عليه آثم"..الإفتاء تجيب

ورد سؤال لصفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع "فيس بوك"، تقول فيه السائلة: "ابني خطب وبعد الخطوبة عرف أنها بتعاني من مشاكل صحية تمنعها من الإنجاب، إلا أنه كان يسير في إجراءات الزواج وفجأة طلبت منه الخطيبة فسخ الخطبة، فقرر تركها بعد طلبها".

ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟

وردًا على السؤال قال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الخطيب ليس عليه ذنب، وذلك لأن خطيبته أصرت على فسخ الخطبة.

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وأكد أن الغرض من الخطبة أن يعرف الطرفان قدرتهما على إكمال الزواج من عدمه، والفعل الذي قامت به الفتاة يدل أنها صالحة وذلك لتقصيرها الطريق على الخاطب.

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