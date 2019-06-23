بالصور| هاري كين وحب الطفولة في "قفص الزوجية"

انتهت قصة حب نجم فريق توتنهام، هاري كين، بزواجه من حب الطفولة كيت جودلاند، التي رافقته منذ أيام الطفولة.

وحرص نجم فريق توتنهام على نشر صوره مع زوجته في يوم زفافهما، وعلق على ذلك عبر حسابه على "انستجرام"، "أخيرا تزوجت صديقتي المفضلة..أحبك".

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وظهر "كين" في الصورة الأولى وهو يقبل جبين زوجته، مرتديا سترة بيضاء وربطة عنق سوداء، بينما ظهر في الثانية وهو يحملها ويظهر البحر خلفهما.

وكان التقى الاثنان في المدرسة خلال طفولتهما، وبقيًا معا منذ ذلك الوقت، وحرص عدد من اللاعبين التعليق على زواجه عبر حسابه منهما نجم مانشستر سيتي فابيان ديلف، وزميل كين السابق في توتنهام، جيمي ريدناب.

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