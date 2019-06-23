بالفيديو| أحمد فهمي يرتدي "طرحة الزفاف" بدلا من هنا الزاهد

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه، بمقطع فيديو ساخر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "فهمي" يرتدي "طرحة" زفاف بيضاء، مع طوق من الورد، وهو يتناول الفطار، مُعلقًا: "أحلى صباح على جمهوري الجميل".
وأظهر المقطع صوت خطيبته هنا الزاهد، وهي تقوم بتسجيل تلك المادة المصورة.
وكان أحمد فهمي، أعلن عن اقتراب إقامة حفل زفافه على "هنا" في برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا.
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