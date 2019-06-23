الامارات | هدايا ميركاتو في «صيف دبي».. «انفينيتي» ورحلة إلى تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا ميركاتو في «صيف دبي».. «انفينيتي» ورحلة إلى تايلاند والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك ميركاتو، أحد الشركاء الاستراتيجين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمفاجآت صيف دبي هذا العام بباقة من الفعاليات الترفيهية، وعروض التسوق والجوائز على مدى ستة أسابيع خلال «المفاجآت» التي تتواصل حتى الثالث من أغسطس المقبل.
ويقدم المركز عرض تسوق واربح وخصومات تتراوح بين 30- 75 % لدى مجموعة من المتاجر، والتي تتيح فرصة الفوز بجوائز تتضمن سيارة إنفينيتي أو رحلة عائلية إلى تايلاند تقدمها دناتا للسفريات ومنتجع بنيان تري للسفريات بوكيت.
ويستضيف ميركاتو تجربة التزحلق المميزة داخل المول، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من خلال منطقة الانزلاق العملاقة الممتدة من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي، إضافة إلى عروض السيرك العالمية التي تجمع بين المرح والألعاب البهلوانية وورش عمل السيرك للأطفال.
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