اعتقال فتاتين في المغرب لتصويرهما مشاهد شذوذ جنسي أمام مسجد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 اعتقلت سلطات الأمن المغربية في مدينة الرباط، ثلاثة طلاب من بينهم فتاتين، كانوا بصدد تصوير مقاطع فيديو تظهر ممارسات جنسية شاذة أمام أحد المساجد.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “هسبريس” المغربي، فإن الثلاثة الذين تقل أعمارهم عن العشرين، كانوا يصورون أول مقطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، وتظهر فيه الفتاتان وهما تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفي خلفية الصورة يظهر المسجد “مع بعض الإيحاءات الجنسية”.

الطلاب أرفقوا المقطع بتعليق صوتي يزعم بشكل كاذب أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتاتين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية المغربية العامة للأمن.

وفتح تحقيق في القضية للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما تم احتجاز المتورطين قيد الحبس الاحترازي.

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