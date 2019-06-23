وفاة عروس أمريكية بعد شهر العسل.. سر المنتجع القاتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت الأمريكية سوزان سيمونو، في ظروف غامضة، بعد عودتها بأسبوع فقط من شهر عسل قضته مع زوجها في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد أشارت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إلى أن العروس سوزان سيمونو أصبحت الضحية الرابعة لهذا المنتجع اللاتيني خلال شهر واحد، والجميع توفوا في ظروف غامضة.
وأضافت أنه تم العثور على سائل في رئتي سوزان، بعد تشريح الجثة، كما هو الحال لدى ميراندا شوب فيرنر البالغة من العمر 43 عاما من ولاية بنسلفانيا، التي توفيت بنوبة قلبية، في 25 مايو الماضي، بعد تناولها الكحول من ميني بار.
كما تم العثور على سائل في الرئتين لدى جثة ناثانيل هولمز البالغة من العمر 63 عاما، وجثة سينا آن داي البالغة من العمر 49 عاما، اللتين توفيتا بنفس الطريقة.
وقال كيت ويليامز زوج المتوفية سوزان: “لو كنت أعرف إلى ما ستؤدي إليه هذه الرحلة، لعزفت عن السفر إلى هناك”.
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