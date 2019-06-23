أمريكية تحير الأطباء وتكتشف أن أطفالها الذين أنجبتهم لا يشتركون بحمضها النووي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حيرت سيدة أمريكية تدعى ليديا فيرتشايلد، العالم بقصتها بعد أن اكتشفت أن أطفالها الذين أنجبتهم من رحمها لا يشتركون معها في حمضها النووي بعد أن اثبت تحليل DNA أنها ليست أم أطفالها الذين أنجبتهم.

بداية القصة عندما كانت ليديا حاملًا في طفلها الثالث وأرادت أن تتقدم بطلب للحصول على نفقة للأطفال من طليقها فطلبت المحكمة إجراء تحليل الحمض النووي للأبوين لتأكد من نسب الأطفال لهما.

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ونفذت ليديا طلب المحكمة وخضعت لتحليل الحمض النووي، وقدمت أوراقها وهنا كانت الصدمة عندما أثبت التحليل أبوة الوالد، ونفى التحليل بشكل قاطع أن تكون ليديا هي أم الطفلين وأصيبت الأم بصدمة كبيرة وتفاجأت باتهام الدولة لها بالاحتيال، وطالبت النيابة بنزع طفليها من حضانتها وإيداعهم في دور رعاية.

وكانت ليديا في حالة انهيار ولم تستطع تبرئة نفسها ومع ولادة طفلها الثالث تجدد الأمل لديها واعتقدت أنه طوق النجاة ولكن المدهش أن التحاليل أثبتت أنها ليست أم الطفل أيضًا ووسط حيرة الجميع طلبت المحكمة إعادة تحليل الـ DNA مرة أخرى وتم سحب العينة هذه المرة من رحمها.

وكانت المفاجأة هي تطابق العينة مع أطفالها وإثبات نسبها لهم وأدهشت النتيجة الحكومة الأمريكية وتحولت القضية إلى لغز كبير وعكف الأطباء والباحثون على حل اللغز، وبعد بحث عميق أكتشفوا أن ليديا شخصان في جسد واحد وهذا يعتبر تجسيدًا لظاهرة طبية نادرة تدعى الكايميرا وهي تعني أن ليديا كانت لها أخت توأم في رحم الأم ولكنها امتصتها واندمجت معها في جنين واحد بحمضين نوويين مختلفين