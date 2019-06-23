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حرصت الفنانة المغربية، سميرة سعيد على حضور المٌباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي، ونظيره ناميبيا، خلال افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الأفريقية 2019.
وتألقت "الديفا" بسترة بيضاء، مع "كاب" على الرأس، حمل شعار المغرب أيضًا.
وكانت "سميرة" قدمت أغنية وطنية للمنتخب المغربي، في إطار البطولة، لتحفيزهم.
يذكر إن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سميرة سعيد تشجع منتخبها من مدرجات المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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