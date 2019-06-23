وفاء عامر تقصف جبهة ميريام فارس: "هنموت لو مسمعنكيش يا بلبل الشرق"

علقت الفنانة وفاء عامر، على تصريحات ميريام فارس الأخيرة، بعدما وصفت نفسها بأنها "تقيلة على مصر"، قائلة: "طيب كنت ردي الجميل لمصر علشان حنموت لو مسمعناش صوتك الشجي يا بلبل الشرق".

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وتابعت "عامر" خلال "بوست" نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العيب مش عليك العيب على أصحاب القرار في أم الدنيا اللي فعلا ربنا حيحاسبهم، عندنا أصوات كتير عظيمة ومش عارفين يفرضوهم و ينتجوا لهم أغاني تعيش، رحم الله الوطنيين فايزة وورده وعليا وكثير عظماء و بنحب نبيل شعيل وكل من غني باسم أم الدنيا".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أثارت الجدل، على هامش حفلتها بمهرجان موازين للايقاعات الدولية الذي تستضيفه المملكة العربية المغربية، مؤكدة بأنها "تقيلة على مصر" وأنَّها "كبرت فنيًا وأصبح أجرها المادي مرتفعًا بالنسبة لها" وذلك في معرض إجابتها عن سؤال حول "غيابها عن الحفلات الغنائية بمصر".

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