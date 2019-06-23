5 فواكه تخلصك من كابوس تساقط الشعر

وضع الدكتور البريطاني بشار بزره، مؤسس عيادة Beyond Med، قائمة بأنواع الفواكه التي ينصبح بتناولها، فهي تمنع من الإصابة بالصلع وفقدان الشعر.

وأوضح "بشار" أن السبب الأكثر شيوعًا في تساقط الشعر هو وراثي، لكن توجد بعض الأسباب الأخرى منها فروة الرأس غير الصحية، لذلك نصح بتناول هذه الأنواع من الفواكه، التي تحافظ على الشعر وتحميه من التساقط:

البابايا

ذكر "بشار" أن الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، فهو ليس أحد لبنات بناء الشعر الجديد فقط، لكنه أيضًا يساعد في الحفاظ على الأدمة (الطبقة الوسطى من بشرتك التي تحتوي على جذر كل شعرة فردية قوية وصحية).

وأوضح "بشار" أن جسم الإنسان ينتج الكولاجين عن طريق الجمع بين بعض الأحماض الأمينية، التي توجد عادة في الأطعمة، مثل اللحم البقري والدجاج والسمك والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان، لكن هذه العملية تتطلب أيضا توفر فيتامين С كمكون رئيس، وتتميز البابايا باحتوائها على هذا الفيتامين، كما أنها وفيرة البوتاسيوم الذي يرتبط نقصه بفقدان الشعر.

الأناناس

أفاد "بشار" بأن معظم الناس يدركون وجود "الجذور الحرة"، وهي ذرات غير مستقرة تتطور في الجسم ويمكن أن تتلف الخلايا، مسببة المرض والشيخوخة.

وقال "بشار" إن ما لا تدركه هو أن الجذور الحرة قد تلحق الضرر ببصيلات الشعر، حيث يكون كبار السن عرضة للإصابة بشكل خاص، ولمحاربتها، يحتاج الجسم إلى مضادات الأكسدة المتاحة بوفرة في فاكهة الأناناس، مثل فلافونويدات والأحماض الفينولية، وتتميز مضادات الأكسدة هذه بأنها تتواجد فترة أطول، ما يجعلها فعالة بشكل خاص.

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الخوخ

وكان الخوخ من الفواكه التي نصح "بشار" بكثرة تناولها، لأنه يتميز باحتوئه على فيتامينات A وC، فهو يعد مرطب طبيعي للشعر.

الكيوي

يحتوي الكيوي على مستويات جيدة من فيتامينات: A وE وk، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل: بيتا كاروتين ولوتين وزانثين، وتعد هذه الفاكهة جيدة لإنتاج الكولاجين لوفرة فيتامين C، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية التي توفر الرطوبة.

وأوضح "بشار" أن الكيوي يحتوي أيضًا معادن الزنك والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية المناسبة في فروة الرأس، وبالتالي تقوية الشعر من جذوره.

التفاح

يعد التفاح غنيًا بالفيتامينات الضرورية للحفاظ على فروة رأس صحية ومنع قشرة الرأس، كما أنه غني بمضادات الأكسدة لإبعاد الجذور الحرة، والمساعدة على تجديد الخلايا.

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