شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت "جوهرة"، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت ملابس بحر أثناء وجودها بالغردقة، وعلقت على الصورة: "الغردقة البحر الأحمر مصر". بالصور جوهرة تجمع بين النوستالجيا والكاجوال في أحدث فوتوسيشن.. ومتابعوها: "خدي قلبي" تفاعل متابعو جوهرة مع الصور التي حصدت نحو 28 ألف تسجيل إعجاب، في ساعة واحدة وتخطت مئات التعليقات، أبرزها: "خدي قلبي"، "ما تهدى بقى". Advertisements وكانت قررت محكمة الجيزة، حبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها التحريض على الفسق والفجور. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| رغم حكم حبسها.. جوهرة بإطلالة مثيرة من الغردقة: "خدي قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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