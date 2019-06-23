صور| مواقف جمعت بين الجدة "سحر نصر" وحفيدتها "لينا"

مواقف عديدة جمعت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وحفيدتها "لينا"، في العديد من المناسبات القومية والاجتماعية، تبرز مدى اهتمام "الوزيرة الجدة" بـ"أعز الولد".

كانت سحر نصر، احتفلت بعيد ميلاد حفيدتها "لينا" التي أتمت عامها الرابع، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عددًا من الصور خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

وحرصت "نصر" على ارتداء ملابس بيضاء بصحبة ابنتها وحفيدتها، وعلقت على الصور قائلةً: "وجودك في حياتي، خلاني في مرحلة جديدة.. لأن ارتباطي بيكي ليس عاديًا.. إنه ممتع وسحري".

بالصور سحر نصر تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها "لينا": "أحبك كثيرا"

لا تعتبر هذه المرة الأولي التي تظهر فيها نصر بصحبة حفيدتها، فجمع بينهن أكثر من موقف.

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الاستفتاء على التعديلات الدستورية

في مشهد يغلب عليه طابع الأمومة والحُب، اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح يوم السبت الموافق 23 أبريل، أثناء إدلائها بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات، والتقطت الكاميرات عددًا من الصور لنصر، أثناء نزولها من سيارتها حاملةً حفيدتها.

مشروع شارع 306

ظهرت الحفيدة مع الجدة في مناسبة سابقة، في ديسمبر الماضي، خلال افتتاح مشروع "شارع 306" في منطقة ألماظة والذي يضم مشروعات للشباب.

وتُكرس نصر حياتها لابنيها سارة وأحمد، وحفيدتها لينا، فتحرص دائمًا على الموازنة بين حياتها الأسرية والعملية، وذكرت في حديثِ سابق لـ"الوطن"، أن وظيفة الأم من أكبر التحديات، فكانت في بداية حياتها العملية تحرص على الموازنة بين ضرورات وأولويات الحياة.

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