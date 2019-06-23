زينة حلال عن مجموعتها الأخيرة: دمجت الألوان من حجر الأزوريت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت مصممة الأزياء، زينة حلال، عن مجموعتها للأزياء 2019، التي تنوعت بين الجرأة ومزج ألوان مختلفة، حيث قدمت عرضها الأول في سوريا بحضور عدد من الفنانين، وخبراء التجميل، ومصممي الأزياء، إضافة إلى عدد من المهتمين بعالم الموضة والأزياء.

وعلى هامش العرض؛ أكدت زينة لـ"فوشيا" أنها اختارت بعناية نوعية الأقمشة وطريقة مزج الألوان، وتقديم أفكار جديدة عبر تصاميمها.

كما تحدثت عن فستان العروس الذي توّج عرضها، والإضافات التي تغيّر من فكرة فستان العروس الكلاسيكي والتقليدي لتضع بصمتها الخاصة في هذا الميدان.