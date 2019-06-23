لؤلؤ وكاروهات.. احصلي على إطلالة مميزة لأظافرك لهذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

تعددت واختلفت موضة الأظافر لهذا الموسم، إذ يمكنكِ الدمج بين العديد من الألوان على الأصبع الواحد، أو إضافة بعض الإكسسورات الصغيرة مع المانيكير بشكل متناسق لا يفسد إطلالتك اليومية.

يستعرض لكِ موقع thetrendspotter أفكارًا جديدة للحصول على إطلالة مختلفة لأظافرك.

-دمج الألوان:

ادمجي ألوانًا مختلفة بدرجات هادئة لتحصلين على إطلالة مميزة.

-القرص المدمج:

إطلالة مستوحاة من القرص المدمج Cd، باستخدام درجة المانكيير المناسب لبشرتك، وضع طلاء أخر يحتوي على ذرات عاكسة للضوء.

- حبات اللؤلؤ:

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يمكنك لصق حبات من اللؤلؤ مختلفة الحجم، ثم طلائها بمانيكير شفاف، للحصول على إطلالة جذابة ومميزة.

-الكاروهات:

إطلالة تبدو شبيهة بقطعة القماش، لكنها تحقق مظهر كلاسيكي جذاب، خاصة إذا اعتمدتي على اللونين الأبيض والأسود، من خلال طلاء أظافرك باللون الأبيض، ثم التخطيط بالأسود.

-الزجزاج:

يبدو تنفيذها صعب بعض الشيء، لكن يمكنك تنفيذها بسهولة من خلال الشرائط اللاصقة، سوف تستغرق منك بعض الوقت أكثر من المعتاد، لكن ستحصلين على مظهر جذاب في النهاية.

-فرنش مزودج:

المانيكير "الفرنش" لم يعد مقتصر على اللون الأبيض فقط، ولكن يممكن تنفيذه حاليًا باللون المفضل لديك، وكذلك بطريقة مزدوجة عن طريقة إضافة خط رفيع بنفس اللون.