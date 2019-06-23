ما سر اعتماد كارن وازن لموضة الأكمام المنفوخة بشكل متكرر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - ظهرت الأكمام المنفوخة، والتي تذكرنا بأزياء الأوروبيات في العصور الوسطى، كإحدى أهم الصيحات وأكثرها رواجًا هذا الصيف، لا سيّما بعد أن اعتمدتها أيقونات الموضة العربيات مثل المدونة كارن وازن.

كارن وازن



بعد متابعة اطلالات كارن وازن هذا الصيف، لاحظنا أنّ صيحة الأكمام المنفوخة لا تفارقها هذا الصيف، واللافت أنه تصميم مفضل لديها مع مختلف القطع، سواء كانت فساتين أو بلوزات صيفية جريئة.

اطلالات مدونات الموضة الأنسب لأجواء الصيف الحار



لهذا السبب لا تتخلى كارن وازن عن الأكمام المنفوخة

اطلالات كارن وازن

صحيح أنّ مدونة الأزياء اللبنانية، كارن وازن، تتمتع بقوام مثالي، لكنها عادة ما تمتلىء من الأرداف عندما تتعرض لزيادة الوزن، وخلال إحدى منشوراتها أعلنت "وازن" أنها تخضع لحمية، ما يعني أنها تعاني زيادة وزن محدودة، واعتماد الأكتاف المنفوخة، يوجه النظر بعيدًا عن زياد عرض الأرداف، ويعطي شعورًا وهميًّا بتساوي الأكتاف مع الأرداف، ومع نحافة الخصر يبدو قوام المرأة مثل الساعة الرملية، الذي يعدّ مثاليًّا.

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كيف تنسق كارن وازن موضة الأكمام المنفوخة؟

أزياء كارن وازن

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القطعة الأبرز بين اختيارات كارن وازن من هذه الصيحة، هي التوب الكاشف للبطن مع الأكمام المنفوخة، وهو تصميم جريء مستوحًى من الأزياء البوهيمية التي تميل لها "وازن". وعادة ما تنسق هذه القطعة مع جينز بخصر مرتفع، يخفي أيّ بروز في البطن.

كارن وازن بصيحة البولكا دوت



كذلك تعتمد كارن وازن فساتين مسائية مطبعة بـ صيحة البولكا دوت، التي تُبرز أناقة الأكمام المنفوخة. لا سيّما مع تنسيق حزام يضم الخصر ويكشف عن منحنيات قوامها.

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كارن وازن باطلالة الفستان

أخيرًا، اعتمدت كارن وازن أيضًا مزيجًا من صيحة الأكمام المنفوخة مع الكتف المكشوف، واختارت تصميمات بألوان زاهية تناسب اطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة والبهجة.



شاهدي مجموعة من أجمل أزياء كارن وازن بصيحة الأكمام المنفوخة.