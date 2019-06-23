أفكار لتجديد إطلالاتكِ الصيفية بالقميص الأبيض من وحي نجمات بوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - هذا الصيف، يمكن أن تجعلي قميصكِ الأبيض الكلاسيكي يبدو غير مملّ. مجموعة من أشهر نجمات بوليوود اخترن هذه القطعة الكلاسيكية ونسقنَها بأسلوب أنيق وعصري يلهمكِ اطلالة صيفية رائعة.



تابسي بانو

تابسي بانو

لاطلالة مسائية خلال رحلات الصيف، يمكنكِ تنسيق القميص الأبيض على طريقة الممثلة الهندية تابسي بانو، التي ارتدت قميصًا أبيض بأكمام مطوية وأزرار أولية مفتوحة، مع سروال ذهبي مصمم من طبقات الترتر اللامع.

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من المؤكد أنها جعلت القميص الأبيض يبدو أنيقًا للغاية.



سونام كابور

سونام كابور

في عيد ميلادها ، قدمت سونام كابور كيف يمكن أن يكون القميص الأبيض مثيرًا. كانت ترتدي القميص مع أزرار أمامية مفتوحة مع تفاصيل عقدة الخصر. نسقته مع تنورة ميدي مكسرة متلألئة بوميض الفضي.

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بريانكا شوبرا

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بريانكا شوبرا

عندما يتعلق الأمر بنجمة بوليوود بريانكا شوبرا، ستكون الاطلالة أكثر عصرية كعادتها، اعتمدت في إحدى اطلالاتها بلوزة بيضاء مع لمسة عتيقة مستوحاة من القرون الوسطى في أوروبا، ظهرت في الكشكشة، وتفاصيل الدانتيل مع الأكمام المنفوخة. نسقت قميصها الأبيض مع جينز مستقيم.



كانجانا رانوت

كانجانا رانوت

ارتدت كانجانا رانوت قميصًا أبيض بأزرار مائلة، ما يضيف لمسة ملتوية إلى الجزء العلوي، ونسقته في تنورة قصيرة مخططة.

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كارينا كابور

كارينا كابور

أما كارينا كابور، فكانت ترتدي قميصًا أبيض بتصميم كلاسيكي، ونسقته مع بنطلون أسود سكيني، مزيج المونوكروم الشهير، ضيق أسود. أضافت لمسة أناقة مع زوج من أحذية الـ pump



إذا كان القميص الأبيض مازال حبيس اطلالات العمل الرسمية، فبعد إلقاء نظرة على ستايل نجمات بوليوود، حان الوقت لاعتماده في مناسبات مختلفة خلال هذا الصيف.