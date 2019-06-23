الفستان الأبيض قطعة أساسية في خزانتك الصيفية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - تتطلب الأجواء الحارة عادةً ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، ودون أدنى شك يعتبر اللون الأبيض سيد الألوان الفاتحة، وعليه فهو يعتبر اللون الأفضل في فصل الصيف.
اللون الأبيض موضة صيف عام 2019
وقد تربّع اللون الأبيض على عرش الموضة هذا الصيف بشكل كبير، حيث شاهدناه بعروض أزياء ربيع وصيف 2019، وتألقت به الكثير من مدونات الموضة على «إنستقرام».
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وميزة الفساتين البيضاء أنها عصرية وخفيفة، كما أن عملية تنسيقها مع الحذاء والحقيبة والإكسسورات لن تكون صعبة على الإطلاق؛ نظراً للونها المحايد.
الفساتين البيضاء
ومن أكثر القطع التي يمكن أن ترتديها باللون الأبيض، هي «الفساتين»، حيث تناسب الإطلالات الرسمية، والعملية، حيث إنها أول خيار يمكن أن تفكري به للشواطئ، أو الخروجات غير الرسمية، وهو الفستان الأبيض على شكل القميص الطويل، كما أنه يصلح للإطلالات الرسمية الصيفية؛ إذ يمكن أن تختاري بين الفساتين البيضاء الأنيقة الكلاسيكية.
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أنواع الفساتين البيضاء
يمكنكِ اعتماد الفساتين البيضاء على الشاطئ؛ لتمنحكِ إطلالة جذابة وعصرية، خاصة مع الفساتين بتصميم الشبيكة أو الـFish Dresses وهي الرائجة هذا الموسم.
الفساتين باللون الأبيض القصيرة، والتي تناسب الفتيات القصيرات القامة أكثر من الطويلات، فيمكنكِ اعتمادها بلمسة بسيطة منفوشة، لإطلالة أشبه بالسندريلا، خاصة إذا نسقتِها مع قبعة.
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الفساتين مع الكشكشة اختيار جيد بسهرات الصيف الليلية، وللمسة كلاسيكية؛ ارتدي حزام الخصر الجلد، مع صندل كعب عالٍ مفتوح، ولا تنسي الإكسسورات الشراشيب المناسبة لأجواء البحر والصيف.
إذا أحببتِ الحصول على لمسة أنيقة ومترفة، فلِمَ لا تختاري الفساتين الميدي الطويلة، والمناسبة للفتيات النحيفات و«الكيرفي» كذلك؟!
فساتين فضفاضة موضة صيف 2019
وفي النهاية، فالفستان الأبيض، بمختلف أشكاله وتصميماته، قطعة مهمة وأساسية في خزانتك خلال فصل الصيف.
الدنيم واللون الأبيض
لا يقتصر ارتداء اللون البيض في الصيف على الفساتين فقط، حيث يمكنكِ أيضاً أن ترتدي معه الدنيم لإطلالة عصرية مميزة؛ إذ يمكنك ارتداء الجاكيت الدنيم فوق فستان قصير باللون الأبيض، أو تي شيرت باللون الأبيض على شورت دنيم، والعكس صحيح.
كما أن البنطلون الأبيض بإمكانه أن يمنحكِ دائماً إطلالة شبابية، مهما كان اللون الذي نسقتِه معه.
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