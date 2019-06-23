أزياء صيف 2019 بألوان النيون الصارخة واليك أسرار تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - صيحة ألوان النيون كانت أحد أبرز عناوين الموضة التي شاهدناها على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2019 وقد انتشرت على مختلف تصاميم الأزياء من فساتين وتنانير وقمصان وبناطيل وغيرها، وقد تم تقديمها بأساليب مبتكرة بحيث ترضي ذوق المرأة الجريئة والواثقة من نفسها.



ألوان النيون كما شاهدناها على منصات عروض موسم صيف 2019:



من بين درجات ألوان النيون الأكثر رواجاً لهذا الموسم كان الأصفر والأخضر الليموني وقد شاهدنا هذان اللونان بشكل خاص على الفساتين لدى كل من كريستيان سيريانو Christian Siriano، ليلا روز Lela Rose وموسكينو Moschino، ننصحك بتنسقيها مع صندال أو حذاء مدبب Pointy shoes من نفس اللون و حقيبة بيضاء خلال النهار ولمشاوير المساء اختاري حقيبة كتف ذهبية مزودة بسلسال.

ألوان النيون كما شاهدناها على منصات عروض موسم صيف 2019







كما ننصحك بتجربة تنسيق التنورة باللون الأخضر الليموني والمميزة بقصة الـ Pencil cut مع بلوزة Off Shoulder مونوكروم بطبعات ناعمة على طريقة عارضة نعيم خان Naeem Khan أو مع قميص أبيض لطلعات النهار.

ألوان النيون كما شاهدناها على منصات عروض موسم صيف 2019



والجدير بالذكر أن النصيب الأكبر من الأزياء المصممة بنغمات النيون الفاقعة كانت لدى ماركة هاوس أوف هولاند House of Holland والتي أبتكرت بدلات برتقالية مؤلفة من جاكيت مزدوج الصدر Double breasted jacket وشورت قصير ونُسقت مع توب وصندال وأقراط باللون الفوشيا.

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كما أن اللوك الفوشيا الصارخ كان قد استحوذ على إهتمام الكثير من المصممين، وشاهدنا منه السترات الـ Oversized التي خطفت الأنظار في عرض هاوس أوف هولاند House of Holland و التي من الممكن تنسيقها مع الجينز وتوب أبيض لإطلالة كاجوال مميزة، كما أحببنا الفساتين المصممة بهذا اللون الأنثوي الجرئ والتي حملت توقيع باميلا رولاند Pamella Roland و Kenzo وذلك الأخير نسق مع جوارب طويلة بيضاء ويمكنك الإستغناء عنها والإكتفاء بإنتعال صندال أبيض أو نيود.

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