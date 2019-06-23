بيلا وجيجي حديد تتنافسان على الإطلالات الأجمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - رغم انغماس كل منهما بعالم الموضة ، تتّسم كل من الأختين بيلا و جيجي حديد بستايل خاص فيها ، اذ انّهما تمثلان الصورة التجارية لأهم الماركات العالمية . فمن منهما ذات الاطلالة الأجمل ؟ اليكِ آخر اطلالات بيلا و جيجي حديد بستايلات جديدة و عصرية .
1- اطلالة بـ صيحة الجلد
اعتمدت جيجي حديد خلال مرورها مؤخراً على منصة عرض الأزياء الدار العالمية فيرساتشي ، البليزر الفستان من قماش الجلد ، مع قميص وربطة عنق رجالية . أضافت حزام الخصر لأزيائها لاطلالة انثوية .
أمّا بيلا ، فاختارت صيحة البنطلون الجلد مع فستان أسود بعنق، و حذاء بمقدّمة مدببّة .
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2- الفساتين القصيرة
تميّزت كل من بيلا و جيجي بفستان قصير بصيحة مختلفة عن الأخرى ، اختارت بيلا فستاناً من اللون البرتقالي مع حزام أسود عريض يضمّ الخصر ، نسّقت معه حذاءً بكعبٍ عالٍ.
بالنسبة لـ جيجي ، اختارت فستانًا قصيرًا بصيحة الكشكش، وتميّز الفستان بلونه الأبيض البارز في خلال جلسة تصويرية، اذ بدت بقوام ممشوق ولافت للأنظار . نسّقت جيجي حذاء المول مع هذه الاطلالة .
3- اطلالات نهارية
خلال ارتياد بيلا لحفل نهاري ، ارتدت فستانًا طويلًا مزيّنًا بالباييت والشراشيب من الأسفل وهو من توقيع دار الأزياء العالمية مايكل كورس . نسّقت بيلا مع الفستان حقيبة الكلاتش .
باطلالة نهارية أخرى ، اختارت جيجي صيحة البدلة الفضفاضة من اللون الأزرق، وهي من توقيع لويس فويتون .
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4- اطلالات رياضيّة
نسّقت جيجي حديد تنورة قصيرة مع حذاء رياضي وقبعة لاطلالة رياضية بامتياز ، أمّا بيلا فاختارت اطلالة شبيهة لاطلالة جيجي، ونسّقت معها شنطة الكتف .
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5- كلاهما تحبّ الماركات
من خلال أزيائهما المعتمدة يوميًّا ، نلاحظ حب الأختين حديد للماركات ، فأطلّت بيلا بـ تيشيرت من علامة ديور ، أمّا جيجي ، ففضّلت الظهور من خلال جلسة تصوير بفستان لدار بيربيري .
هل تجدين نفسكِ أقرب لاطلالات بيلا أو جيجي ؟
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