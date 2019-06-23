كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - في الصيف تميل خياراتنا نحو الألوان الزاهية والحيوية بشكل طبيعي، لا سيّما وأننا نكون قد مللنا اطلالات وألوان فصل الشتاء الداكنة والكئيبة، ومن ضمن الألوان الحيوية الرائجة في موسم صيف 2019 كان الأحمر، وقد شاهدناه بشكل خاص على الفساتين، كما أنّ كثيرات من النجمات اعتمدنه في مختلف اطلالاتهنّ، لا سيّما في المناسبات الرسمية، ولهذا فقد اخترنا لكِ فساتين باللون الأحمر من وحي النجمات موضة الصيف، وإليك بعض الأمثلة.

إطلالات النجمات في فساتين باللون الأحمر



سيرين عبد النور متألقة في فستان باللون الأحمر:

سيرين عبد النور وإطلالة جذابة بفستان أحمر طويل



شاهدنا سيرين عبد النور في إحدى حلقات مسلسل "الهيبة الحصاد" وقد تألقت في فستان سهرة باللون الأحمر، تصميمه لافت حيث إنه مصنوع من قماش ميتالك براق، وبقصة الكتف الواحدة وله شق طويل على الساق، ودرجة اللون الجذابة ناسبت بشرتها الفاتحة وشعرها الأسود، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية كبيرة.

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دانييلا رحمة في فستان ميدي باللون الأحمر:

دانييلا في في فستان ميدي من دون أكمام، مزين بأزرار معدنية باللون الفضي





كذلك اختارت دانييلا رحمة اللون الأحمر، لكن على تصميم فستان مختلف، وكانت اطلالاتها أكثر نعومة وبساطة في فستان ميدي من دون أكمام، مزين بأزرار معدنية باللون الفضي، وصل طوله تحت حدّ الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin.



لارا اسكندر في فستان سهرة أحمر:

لارا اسكندر في فستان سهرة باللون الأحمر من “أليكس بيري



في إحدى المناسبات الخاصة شاهدنا لارا اسكندر وقد اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من “أليكس بيري” Alex Perry قماشه فاخر وتصميمه جمع بين الأناقة والعصرية، من دون أكمام مع تنورة منفوخة، وقد اكتفت بتنسيق أقراط ماسية بارزة معه، وبدت غاية في النعومة والجاذبية.



فساتين باللون الأحمر من وحي النجمات موضة الصيف، شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ وتناسب ذوقكِ.

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