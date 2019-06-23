موديلات عبايات أنيقة باللون الرمادي لمختلف مناسباتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - اللون الرمادي أحد الدرجات المحايدة التي تناسب مختلف مناسباتِك، سواء نهارية أو مسائية، مع اختلاف التصميم بالطبع، وإن كنتِ من عاشقات هذا اللون، أو تبحثين عن إضافة لون محايد لخزانة ملابسِك، فقد اخترنا لكِ موديلات عبايات أنيقة باللون الرمادي، من الممكن أن تعتمديها متى شئتِ.

العباية الرمادية مع الخطوط المتباعدة

العباية الرمادية مع الخطوط المتباعدة



لاطلالة شبابية، لفتتنا هذه العباية مع خطوط الطول من Bcollrction7، والتي تناسب أكثر الصبايا المراهقات، من الممكن أن تعتمديها بالنهار ومشاوير التسوق، فهي مريحة وعملية، نسقيها مع الحجاب الأبيض الثلجي، والجينز الأزرق الكحلي وسنيكر أبيض.



العباية الرمادية بدرجاتها المختلفة

حسنة كولكشن Husna Coleection



بعض مصممي الأزياء يعتمدون على التصميمات المتدرجة بالألوان، وهي إحدى الطرق التي تناسب بشكل كبير الصبايا ممتلئات القوام، لأنها من الخدع التي تخفي عيوب الجسم ، نسقي معها حجابًا أبيض أو روز ورديًّا، ليضيف لمسة أنثوية لمظهركِ كالعباية من تصاميم دي كي ديزاين.



العبايات الميتالك الرمادية للسهرات

العبايه الرمادي الميتالك من عبايه أديكت ABaya Addict



ظهرت هذه الموديلات بشكل كبير هذا الموسم، واعتمدنها تباعًا مدونات الموضة والفاشينيستات، فالرمادي مع لمسة الميتالك يمنحكِ اطلالة غاية في الأناقة بموسم الصيف، من الممكن أن تستهلمي هذا الموديل من تصميمات عبايه أديكت ABaya Addict، نسقي معها حجاب دانتيل ناعمًا، وكلتش فضيًّا أو أبيض مطرزًا، وشوز سوداء أو فضية اللون.



العبايات الكاروهات الرمادية

العباية الرمادية بدرجاتها المختلفة



من التصميمات الشبابية التي تناسب كثيرًا من الصبايا، هي موضة الكاروهات، فلِمَ لا تعتمدينها مع موديلات مع العبايات الرمادية، كهذا الموديل من عبايه دي كي Abaya Dk، نسقيها مع الشنط الرياضية، والسنيكر، أو متوسطة الحجم، واذهبي بها إلى العمل.