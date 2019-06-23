للمحجبة: إطلالات باللون الأصفر الخردلي للمسة منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - اللون الأصفر بدرجاته المختلفة، أصبح من الصيحات الرائجة بشكل كبير بعالم الأزياء، تألقت به العارضات خلال أسابيع الموضة العالمية، وكان من الطبيعي أن نشاهده بشكل كبير هذا الصيف.



لهذا تباعاً، تألقت به المدونات المحجبات، بمختلف التصاميم العصرية والشبابية، اختارها لكِ «الخليج 365. نت»، وإليك التفاصيل:



البدلة الكاملة باللون الأصفر الخردلي

منة السوني بالبدلة كاملة باللون الخردلي



إن كنتِ تمتلكين شخصية مجنونة؛ فنتوقع أن أول ما يلفت انتباهك هو هذه البدلة الكاملة باللون الأصفر الخردلي، التي اعتمدتها المدونة المصرية «منة السوني»، نسقت معها «تي شيرت» مخططاً باللون الأبيض، وتوربان، وسنيكرز باللون ذاته، من الممكن أن تتخلي عن المخطط، وتختاري «توب» أبيضَ فقط، مع شنطة نود، أو بيضاء.



الفستان المنقط الخردلي لإطلالة غاية في الأنوثة

المدونة نورهان حسن بإطلالة بفستان منقط بلون اليقطين



لفتنا هذا الفستان الطبقي، من المدونة «نورهان حسن»، وهو مثالي للصبايا صاحبات القوام الممتلئ، ولونه الخردلي المائل للون اليقطين سيبدو لافتاً للانتباه، نسقت معه حجاباً أبيض، يمكنكِ معه اعتماد شنطة باللون الأبيض كذلك، أو صفراء بدرجة فاتحة عن الفستان.



البلوزات الستان اللامعة مع لون الخردل

سهر فؤاد ببلوزة من الستان اللامعة باللون الخردلي



في المقابل، ظهرت المدونة «سهر فؤاد» ببلوزة باللون الأصفر المستردة، من الستان الناعم، مع الجينز الكحلي بدرجة داكنة؛ تبرز جمال البلوزة، وشنطة الحزام بلمسة ذهبية؛ لإطلالة مترفة أكثر، ومتناغمة مع الألوان الصيفية، لهذا كان اختيار الطرحة النود مميزاً، مع اللمسة اللامعة في البلوزة، ومناسباً للون بشرتها أيضاً؛ حتى لا تبدو متكلفة.



التنورة باللون الأصفر لإطلالة كاجوال

التنانير باللون الأصفر الخردلي من وفاء عز الدين.jpg



من الخيارات المميزة التي يمكنكِ اعتمادها بدرجة الأصفر الخردلي، هو اختيار هذه التنورة من المدونة «وفاء عز الدين»، التي نسقت معها «جاكيت» جينز قصيراً أساسياً بخزانة المحجبات، وحذاءً مفتوحاً صيفياً، لإطلالة مناسبة لجميع مشاويرك طوال اليوم.