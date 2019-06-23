مكياج العيون البنيّة بكلّ تدرجاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - مكياج العيون البنية هو المكياج الأكثر رواجاً وبحثاً بسبب كثرة انتشار لون العينين هذا من جهة، وبسبب ما يليق لهما من مكياج من جهة أخرى، إذ لا نبالغ ان قلنا بأنّ العيون البنيّة هي أكثر عيون تزداد جمالاً مع لمسة المكياج.

تألقي بالأيلاينر الملون للمسة أكثر شبابية



تتعدّد خيارات مكياج العيون البنية، بحيث يختلف لون العيون البني من شخص لاخر وتتعدّد تدرجات هذا اللون من البني الغامق الذي يقارب الأسود إلى البني الفاتح الذي يلامس العسلي، ومن البديهي أن يختلف مكياج العيون المعتمد مع اختلاف درجة البني في العين.

يمكنك التلاعب بألوان مكياج العيون البني بطرق مختلفة ليناسب لون عينيكِ.

طريقة عمل مكياج عيون



للعيون البنية الداكنة

مكياج العيون البنية الداكنة



لصاحبة العينين البنيتين الداكنتين المائلتين إلى الأسود، تليق بك ألوان البرونزي، البرتقالي، البطيخي، الأحمر، الذهبي والبرغندي. علماً بأن لوني البرغندي والبرتقالي يبدوان من الألوان الجريئة بعض الشيء، إلا أنهما يبرزان جمال العيون البنية .



Advertisements

مكياج عيون ناعم للعروس لحفلكِ البسيط



للعيون ذات اللون البني المتوسط

مكياج العيون البنية المتوسطة



أكثري من استخدامك الظلال الخضراء أو البنفسجية المائلة إلى الزهرية أو البرونزية التي ستبرز جمالك في أوقات النهار، كما يمكنك استخدام نفس الألوان مع الأي لاينر الأسود أو البني في المساء، ما سوف يبرز عينيكِ بطريقة آسرة.



مكياج سهرة ناعم للمحجبات



للعيون البنية الفاتحة

مكياج العيون البنية الفاتحة





إذا كانت عيونك البنية فاتحة تميل إلى العسلي، اعتمدي ظلال عيون بألوان أزرق التوركواز، والأزرق الزمردي، وأزرق الأكو، والأزرق السماوي بالإضافة إلى اللون الكحلي.

مكياج العيون المتدلية... بخمس خطوات

لمسة جذابة

مكياج العيون البنية



وأخيراً، يمكن لصاحبة العيون البنية أن تضيف لمسة جذابة لعينيها، بأن ترسم خط آيلاينر باللون الأسود أو بلون متناقض مع لون ظلال العيون والذي يظهر أكثر جمال عينيها.

أما إذا أرادت توفير الوقت خلال تطبيق المكياج، يمكنها الاستعانة بمكياج الآيلاينر المجنح، والتي تتخطى من خلالها مرحلة دمج ظلال العيون على جفنيها وتكتفي بخط بسيط يمنحها إطلالة ساحرة للغاية.

مكياج العيون الغائرة.. اليكِ طريقة التطبيق