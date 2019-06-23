كولاجين طبيعي للبشرة ... يحارب التجاعيد خلال 5 دقائق!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - نقدم لكِ الخليج 365، كولاجين طبيعي للبشرة يعمل على محاربة التجاعيد وتأخير ظهورها قدر المستطاع بعيداً عن الحقن والعمليات الجراحية وبعيداً أيضاً عن المنتجات الاصطناعية المركبة.

كولاجين طبيعي للبشرة مؤلف من مكونات طبيعية تساعدك على التخلّص من التجاعيد بفعالية أكبر ونتيجة مضمونة أكثر وأسعار أوفر لتحافظي على شباب بشرتك ما استطعتِ.

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لذا نقدم لكِ مكونين غذائيين هما الأكثر فعالية لشد بشرة الوجه وبعد استخدامهما ستبدين أصغر سناً خلال 5 دقائق.

إنها ثورة في عالم منتجات التجميل الطبيعية! لأنه أصبح من الممكن الآن إزالة التجاعيد وتنعيم البشرة باستخدام مكونين من المكونات الطبيعية: هل يبدو الأمر غير معقول؟ تابعي لتتأكدي إنه فعلاً حقيقي!.

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ما هو سبب التجاعيد؟

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التجاعيد هي عبارة عن ارتخاء في النسيج الجلدي للوجه والناجم عن انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين الموجود في الجلد بشكل طبيعي.

يقل إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي مع التقدم في السن، ولكن يمكن تأخير هذه العملية عندما نضع على البشرة منتجات طبيعية للعناية بالبشرة ومكافحة التجاعيد قادرة على استمرار إنتاج الكولاجين في خلايا الجلد.

والسبب الرئيسي للتجاعيد إضافة إلى التقدم في السن، هو الإجهاد وأسلوب الحياة السيء والتدخين والتغيرات الهرمونية (عند انقطاع الطمث)، والتعرض المفرط إلى أشعة الشمس (التي تعمل على تجفيف الجلد) ونقص النوم.



وبناء عليه، تجدين تالياً ومن دون أي تأخير الوصفة التي سوف تجعلك تبدين أصغر سناً بسرعة جداً!

كولاجين طبيعي للبشرة



المكونات:



• بياض بيضة واحدة (يفضل البيض العضوي)

• نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (أيضاً يفضل أن يكون ليمون عضوي)

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طريقة التحضير:



ضعي بياض البيض في وعاء وأضيفي عصير الليمون. امزجي المكونين باستخدام شوكة ولكن من دون أن يتحول المزيج إلى رغوة، فقط إلى الدرجة التي يصبح بها متجانساً.



اغسلي وجهك جيداً وجففيه باستخدام منشفة نظيفة ثم ضعي القناع بمساعدة قطعة قطن المخصصة للمكياج نظيفة لم يسبق لك استخدامها.

دعي المزيج يجف على بشرة وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء دافيء لتسهيل عملية تنظيفه لأن البيض يصبح لزجاً ولاصقاً على البشرة، وأخيراً ضعي المرطب وكرري هذا العلاج مرتين أسبوعياً وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة ولونها متجانس ومنتفخة وقد قلت التجاعيد بشكل ملحوظ.



ملاحظة مهمة: استخدمي هذا القناع في المساء فقط لأن الليمون حساس للضوء ويسبب ظهور البقع البنية إذا تعرضت للشمس وأنت تضعينه على بشرة وجهك.

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فوائد مكونات الخلطة:

عناية بالبشرة



• بياض البيض مادة قوية لشد الجلد وتنعيم البشرة. ويتكون من 90 في المائة من البروتينات وخاصة الزلال. وله تأثير قوي على شد الجلد وسد المسامات وتفتيح لون البشرة وتنظيف وامتصاص الزهم الزائد.

• الليمون من مضادات الأكسدة القوية، ويرطب الجلد ويفتح لون البشرة ويجعلها مشرقة، والأهم من ذلك أنه يغذي البشرة بفضل تركيزه القوي من الفيتامينات وكل ذلك يحدث في وقت قصير للغاية.

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نصائح أخرى للمحافظة على شباب البشرة:

عناية بالبشرة



• من المهم شرب كميات كافية من الماء للمحافظة على ترطيب بشرتك. وكلما زاد ترطيبها قلت فرص جفافها بسرعة وبالتالي قلت فرص ظهور التجاعيد.

• توقفي عن التدخين فوراً! فالنيكوتين العدو رقم واحد للبشرة (وللصحة كذلك). فهو يعزز تلاشي الكولاجين ويسرع شيخوخة الخلايا الجلدية.

• خذي فترات من الراحة وقللي قدر استطاعتك الإجهاد والتوتر ، مارسي الرياضة واليوغا ونامي واسترخي جيداً!

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