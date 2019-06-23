تسريحات شعر 2019 مستوحاة من النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - تتعدد تسريحات الشعر الرائجة خلال 2019، والتي تأتي في غالبيتها حيوية لتمنحك إطلالة عصرية مفعمة بالجمال والأنوثة. فإن كنت من محبات الموضة، اطلعي على مجموعة من تسريحات شعر 2019 المستوحاة من إطلالات النجمات.
تسريحة ذيل السمكة
تعد تسريحة ذيل السمكة إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً لعام 2019، بدليل اعتمادها من نجمات كثيرات، سواء في الحياة اليومية أو على السجادة الحمراء، من بينهن النجمة إيفا لونغوريا، فهي تسريحة عصرية جداً، وتمنحك مظهراً حيوياً. فإن كنت تمتلكين شعراً طويلاً، لا تترددي في اعتماد هذه التسريحة خلال الأيام المقبلة.
تسريحة الشعر المموج نصف الرفوع
تعد تسريحة الشعر المموّج من بين تسريحات الشعر التي لا تخبو، وهي تضفي على إطلالة المرأة الكثير من الحيوية والجمال، وتلاقي انتشاراً واسعاً بين النساء، لا سيما ذوات الشعر الطويل ومتوسط الطول. ولإطلالة عصرية، اعتمدي هذه التسريحة على غرار النجمة بلاك ليفلي، فهي تسريحة مريحة لا سيما خلال الصيف.
تسريحة ذيل الحصان
أبرز ما يميز تسريحة ذيل الحصان أنها ملائمة لكل الأوقات، حيث بإمكانك اعتمادها في أوقات النهار وخلال السهرات على حد سواء. وهي تسريحة تلاقي رواجاً كبيراً خلال 2019، لا سيما بين النجمات، من بينها مايلي سايرس وجنيفر لوبيز. وبإمكانك اعتمادها بطرق عدة، فإن تسحبين شعرك كله الى الوراء، أو تتركين بعض الخصل العفوية المنسدلة على جانبي الوجه.
تسريحة الكعكة النصفية
إذا ما تابعنا إطلالات النجمات لعام 2019، نلاحظ فوراً الرواج الكبير الذي تلاقيه تسريحة الكعكة النصفية، بغض النظر عن الطول الشعر، كونها تلائم الشعر الطويل والمتوسط الطول والقصير على حد سواء. وقد اعتمدتها نجمات كثيرات خلال الفترة الأخيرة، من بينهن ماندي مور وسارة بولسون، فهي تسريحة أنيقة جداً وملائمة للمناسبات والسهرات.
تسريحة الضفائر
إن تسريحة الضفائر هي أبرز اتجاهات موضة تسريحات الشعر لعام 2019، فهي تلاقي رواجاً كبيراً بمختلف أشكالها، من بينها تسريحة الضفيرة على شكل ذيل حصان على غرار جينا رودريغز، وتسريحة الشعر المنسدل مع الضفيرة الناعمة على غرار النجمة كريستين بيل.
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