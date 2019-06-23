حرصت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور من حفل عيد ميلاد حفيدتها الرابع "لينا"، ابنة ابنتها "سارة". وظهرت في الصور مع حفيدتها وابنتها "سارة"، وحرصن على ارتداء الملابس البيضاء، وعلقت على الصور: "وجودك في حياتي خلاني في مرحلة جديدة.. لأن ارتباطي بيكي ليس عاديًا.. إنه ممتع وسحري". Advertisements وتابعت:"عيد ميلاد سعيد لينا، أتمنى لك أن تزدهر إلى الأبد، أحبك كثيراً". "كحك ومشاركة في الاستفتاء الدستوري".. مواقف ظهرت فيها سحر نصر مع حفيدتها ظهرت سحر نصر مع حفيدتها في العديد من الفعاليات، كان أبرزها حينما كانت تدلي بصوتها في اليوم الأول لفاعليات الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات مشروع "شارع 306" الخاص بعربات الأطعمة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سحر نصر تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها "لينا": "أحبك كثيرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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