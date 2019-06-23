"سمر" تطلب الخلع: "ترك ابننا المريض بالحمى.. عشان شهوته"

"مبيفكرش غير في العلاقة.. حتى لو على حساب ولاده" بهذه الكلمات، بررت "سمر" زوجة ثلاثينية، دوافع لجوءها إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع، طالبة إنهاء زيجاتها التي استمرت 3 سنوات.
روت الزوجة الثلاثينية في حديثها لـ"هن" تفاصيل المعاناة التي عاشتها على يد زوجها، الذي لا يشغله سوى العلاقة الزوجية "مش قادرة استحمل كدا.. عاوزني أسيب العيال عند أمي عشان العلاقة بينا".
حاولت "سمر" الحديث مع زوجها كثيرًا في هذا الأمر، لكنه لم يستمع لكلامها: "ابني عنده سنتين ومحتاجني وعاوزني أكون جنبه".
قررت الزوجة التحامل على نفسها، واستمرت في حياتها الزوجية، حتى أصيب طفلها بالحمى في أحد المرات، لتجد زوجها يطلب منها ممارسة العلاقة، وترك طفلهما المريض "مش عاوزة أكمل حياتي مع حد مش بيهمه غير مصلحته وشهوته عنده رقم واحد".
مشاجرة كبيرة انتهت باعتداء الزوج على "سمر" التي قررت ترك منزله، فاصطحبت أطفالها وعادت إلى منزل أسرتها رافضة العودة إليه من جديد، وأصرت على إقامة دعوى خلع لإنهاء هذه الزيجة.
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