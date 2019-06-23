بالفيديو| غيرة وحب وشغل.. مواقف جمعت أحمد فهمي وهنا الزاهد قبل زفافهما

صدفة جمعتهما في إحدى دور العرض السينمائية، وصدفة أخرى جمعتهما أيضا في أحد المطاعم، ليتفاجأ الجميع بإعلان خطبتهما، مراحل عديدة مر بها الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد قبل وبعد ارتباطهما، لينتهي الحال بإعلان "فهمي" عن اقتراب إقامة حفل زفافه على "هنا" في برنامج "عرب وود" المذاع على قناة روتانا.

وخلال السطور الأتيو، يرصد هُن أبرز المحطات التي جمعت بين "هنا" و"فهمي" قبيل دخولهما قفص الزوجية.

حرب كرموز.. كلمة السر

التقيا للمرة الأولى خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، وصدفة أخرى جمعت بينهما بأحد المطاعم، لتتوطد علاقتهما في فترة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يومًا، ليقرر "فهمي" خطبة "هنا" في أغسطس الماضي، ويقام حفل عائلي اقتصر على المقربين.

13 سنة!!.. فرق السن كبير

تعرض الثنائي لانتقادات عدة عقب إعلان خطبتهما، بسبب الفارق العمري بينهما، والذي يبلغ 13 عامًا، فلم يسلما من سهام رواد السوشيال ميديا التي لا تترك أحدا لحال سبيله، كما أوضحت "هنا" خلال حوارها في برنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "On E".

طيبة "فهمي" جعلت "هنا" تتغاضى عن فارق العمر بينهما، لتمضي في طريقها غير مبالية بما يقوله الأخرون: "كنت عايزة أتجوز حد أكبر مني بـ10 سنين، وهو شكله مايديش 38 سنة، يبان أصغر كتير".

Advertisements

كما واجه الثنائي انتقادا آخر بسبب ارتباطهما بعد أشهر من انفصال "فهمي" عن زوجته السابقة منة حسين فهمي، وهو ما اعتبره الفنان انتقاد غير منطقي، قائلا إن الجمهور لا يعلم الكثير عن تفاصيل حياته الشخصية، ولا يعلمون سوى موعد انفصاله رسميًا، دون دراية بما يسبقه.

غيرة مفرطة

منذ إعلان خطبتهما، لا يترك "فهمي" فرصة إلا ويرد على متابعي "هنا" من خلال التعليقات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فحين يُعلق أحد متابعيها بكلمات ساخرة، أو بعبارة غزل، يرد عليه على الفور بردود لاذعة وساخرة، يعتبرها البعض "غير لائقة"، وهو ما يثير غضب "هنا"، التي تلجأ إلى حظر "فهمي" لمدة يوم كامل كي يتوقف عن مواصلة التعليق على متابعيها.

غيرته من فيلم قصة حب

ظهرت غيرته في عدد من المواقف الأخرى، مثلما نشر صورة لـ"بوستر" فيلم "قصة حب"، مستبدلًا صورته بصورة الفنان أحمد حاتم بطل العمل، وعلق قائلا: "مش لو كنت أنا اللي عملت الفيلم ده كان أحسن"، وهو ما اعتبره البعض دليلا على غيرته المفرطة على خطيبته، والتي أكدتها "هنا" خلال حوارها في برنامج "حفلة 11" أيضًا، مشيرة إلى أنه أخبرها ذات مرة بحذف صورة لها نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، اعتبرها "جريئة ولا تتوافق مع براءتها المعهودة".

عمل فني مشترك

لم يسبق للثنائي "هنا" و"أحمد" الظهور معًا في أي من أعمالهما الفنية السابقة قبل إتمام الخطبة، فكان لقاءهما الأول خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، رغم عملهما بالمجال ذاته، لكنهما تشاركا بطولة المسلسل الجديد "الواد سيد الشحات"، والذي عُرض خلال شهر رمضان من العام الحالي.

​