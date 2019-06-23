أخيرًا نوال الزغبي تتخلى عن الأسود وأحلام رفيقة التفاصيل المكتظة.. إطلالات النجمات هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان هذا الأسبوع مليئًا بالإطلالات المتميزة للنجمات؛ فساتين أنثوية، بعضها نال الإعجاب وبعضها الآخر عكس ذلك، لكنها محدودة للغاية، وهنا جمعنا لك أبرز تلك الإطلالات:

نوال الزغبي

أخيرًا اختارت فستانًا بلون بعيد عن الأسود، تصميم أنيق، ودرجة لونه ناسبت بشرة الزغبي، من دار لابورجوازي، لكن يبدو أن الحزام قد قلل من قيمة الفستان قليلًا؛ فلونه بدا مختلفًا وقماشه لم يناسب رقي وثقل الفستان.

مايا دياب

إطلالة مخيبة للآمال، فبعد اختيارها الأسبوع الماضي لإطلالة قديمة بنقشة الفهد، وقع اختيار مايا على جمبسوت بنقشة الحمار الوحشي من الباييت اللامع، فظهرت باهتة نوعًا ما.

ستيفاني صليبا

اختارت لوكًا بسيطًا في تفاصيله، وبعيدًا عن التكلف، لكن يبدو أنها اخطأت باختيار تسريحة شعرها، التي سرقت من أنوثتها وجمال شعرها المفرود.

سيرين عبدالنور

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إطلالة راقية ليست بها مبالغة، اختيارها لجمبسوت بسيط التصميم باللون الأحمر ناسب قوامها ولون بشرتها، واختيارها كان موفقًا أيضًا بالنسبة لتسريحة شعرها ومكياجها.

درة زروق

جرأة حادة من درة بلوك من التسعينيات، جاكيت بليزر كاجوال، أسفله صدرية رياضية أظهرت رشاقة بطنها.

أحلام

إطلالة ربما لم تأت بجديد، صحيح أن أحلام معروفة بأناقتها الراقية وخياراتها الكلاسيكية المتقنة، إلا أنها اعتمدت فستانًا ذا نقوش وتفاصيل مكتظة، لم يبعدها عن ستايلها الملكي المعهود.

ماغي بوغصن

إطلالة غاية في البساطة، التصميم راق وخال من التفاصيل، والإكسسوارات مناسبة له، استطاعت ماغي هنا تنسيق مكياجها الترابي وشعرها المموج مع بساطة فستانها.