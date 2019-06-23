لندن - لايف ستايل
استمتع المحتفلون بسباق "رويال أسكوت" للخيول، السبت بالسباق المهم والشهير ببريكشاير وذلك تحت أشعة الشمس وفي أجواء مبهجة.
ويعد "رويال أسكوت" حدثا ملكيا حول سباق الخيول، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك أزياء، إذ ارتدى المحتفلون فساتين أنيقة وبدلات باهظة الثمن وقبعات رائعة، وهو ما لفت الأنظار خلال السباق، والذي تم افتتاحه الثلاثاء الماضي بحضور الملكة إليزابيث.
أقرأ أيضاً :
أغطية الرأس المميزة، كانت هي الأمر المميز في اليوم بالنسبة إلى الكثيرين، وحملت الكثير من الفن، فضمت فراشات وزهورا ووردا زينت القبعات على اختلافها أشكالها، وفقا إلى الديلي ميل البريطانية.
كان من بين الوافدين الأوائل الممثل كريس كوينتين، 61 عامًا، الذي وصل يدا بيد مع خطيبته الساحرة روبن ديلاباري، 21 عامًا، التي طلت في فستان أبيض مميز.
يحظى "رويال أسكوت" بشعبية كبيرة مع العائلة الملكية وتحضرها الملكة إليزابيث كل عام منذ صعودها للعرش، وبدت الملكة متألقة بلون وردي فاتح عندما وصل موكبها.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء أنيقة وقبعات مُبهجة في سباق "رويال أسكوت" للخيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.