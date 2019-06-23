أزياء أنيقة وقبعات مُبهجة في سباق "رويال أسكوت" للخيول

استمتع المحتفلون بسباق "رويال أسكوت" للخيول، السبت بالسباق المهم والشهير ببريكشاير وذلك تحت أشعة الشمس وفي أجواء مبهجة.



ويعد "رويال أسكوت" حدثا ملكيا حول سباق الخيول، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك أزياء، إذ ارتدى المحتفلون فساتين أنيقة وبدلات باهظة الثمن وقبعات رائعة، وهو ما لفت الأنظار خلال السباق، والذي تم افتتاحه الثلاثاء الماضي بحضور الملكة إليزابيث.

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أغطية الرأس المميزة، كانت هي الأمر المميز في اليوم بالنسبة إلى الكثيرين، وحملت الكثير من الفن، فضمت فراشات وزهورا ووردا زينت القبعات على اختلافها أشكالها، وفقا إلى الديلي ميل البريطانية.



كان من بين الوافدين الأوائل الممثل كريس كوينتين، 61 عامًا، الذي وصل يدا بيد مع خطيبته الساحرة روبن ديلاباري، 21 عامًا، التي طلت في فستان أبيض مميز.

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يحظى "رويال أسكوت" بشعبية كبيرة مع العائلة الملكية وتحضرها الملكة إليزابيث كل عام منذ صعودها للعرش، وبدت الملكة متألقة بلون وردي فاتح عندما وصل موكبها.

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