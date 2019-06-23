إليكِ أجمل موديلات فساتين الزفاف المُزيَّنة بالورود موضة 2020

يأتي موسم الصيف حاملا معه أجواء البهجة المستوحاة من الطبيعة، ولذلك فإن صيحة فساتين الزفاف المزينة بالورود هي الأبرز هذا الموسم.

وقدمت العديد من ماركات فساتين الزفاف موديلات أخاذة مزينة بالورود، مع اختلاف التصاميم والقصّات لترضي مختلف أذواق العرائس، ومن أكثر الصيحات الرائجة التي تمنح العروس إطلالة جذابة ولافتة، إذ يتزين الفستان بوردة كبيرة مع تصميم ناعم وخالٍ من أي تفاصيل.



برزت الوردة الكبيرة على الرقبة أو الكتف في مجموعة من التصاميم، مثل فساتين أنيس دي سانتو، ليلا روز، وبرونوفياس.



وقدمت ماركة Victoria Kyriakides الفستان بالسترة الطويلة الشفافة مع وردة على الرقبة من الأمام، وبرزت الوردة الكبيرة على الخصر في تصميم ناعم وعصري من ماركة فيكتور آند رولف، وقدمت ماركة Elizabeth Fillmore فستان الزفاف الستان والمزين بورود كبيرة على الصدر.



صيحة أخرى رائجة في فساتين الزفاف لعروس الصيف، وهي التصاميم المزينة بورود بارزة، لتجعل الفستان أكثر جاذبية وأنوثة، وعادةً ما تكون هذه الفساتين بأقمشة شفافة.

قدمت ماركة بيرتا فستان زفاف ضيقا ومزينا بالورود البارزة التي تظهر في مختلف أنحائه، وتميز التصميم بأنه يبرز انحناءات القوام.



وتزينت فساتين Galia Lahav بورود بيضاء بارزة جعلت التصاميم أكثر أنوثة، سواء الفستان المنفوش أو الفستان بالقصّة العمودية مع التنورة الإضافية.

وتمتعت فساتين أوسكار دى لارنتا بالحيوية والبهجة، حيث تزينت بورود بارزة متناغمة مع أقمشة التول والستان، كما قدم المصمم طوني ورد فساتين زفاف ناعمة بقصّة A Line ومزينة بورود بارزة على التنورة.

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وظهرت الورود البارزة على الصدر والأكمام في فستان زفاف ناعم يتناسب مع حفلات الزفاف النهارية وسط الطبيعة أو على الشاطئ من توقيع ماركة Costarellos، ومن الصيحات المفضلة للعرائس والتي يهتم المصممون بتقديمها في كل موسم هي الفساتين المزينة بتطريزات الورود البيضاء.



وقدمت ماركة Mira Zwillinger فستان زفاف ناعما مزينا بتطريزات الورود البسيطة على الصدر والتنورة، وتميز الفستان بالقماش الشفاف والقصّة البسيطة والعصرية، كما أبدعت المصممة اللبنانية ريم عكرا فستان زفاف مزينا بتطريزات الورود التي تغطيه بالكامل، وهو بقصّة منفوشة Ball gown زادت من فخامته.

واكتملت إطلالة عروس ريم عكرا بالطرحة التول الطويلة والمزينة بتطريزات الورود مثل الفستان.



ولإطلالة عصرية، اختاري تصميما بسيطا مثل فستان تيمبرلي لندن المزين بتطريزات الورود مع قصّة ناعمة بأكمام قصيرة واسعة ومصنوع من قماش التول.

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