نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو قصير لها وهي تتمرن داخل إحدى الصالات الرياضية "كيك بوكسينج". وظهرت "فضالي" وهي تمارس التمرينات مع مدربها، معلقة على مقطع الفيديو: "أنا مستعدة". Advertisements وانهالت التعليقات على الفيديو: "وحش كبير" "ريدي لإيه عندك خناقة" "برافو بس محتاجة تشتغلي على إيدك الشمال شوية". وكانت الفنانة منة فضالي، نشرت أيضًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو آخر، وهي داخل إحدى صالات الرياضة تمارس بعض التمارين، معلقة على الفيدية: "عمل شاق جداً". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "منة فضالي تتدرب "كيك بوكسينج": "وحش كبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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