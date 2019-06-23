23 يونيو.. اليوم العالمي للأرامل "نساء خفيات ومشكلات خفية"

معاناة شديدة تعاني منها معظم السيدات بعد وفاة أزواجهن حيث يتعرضن للوصم من جانب أسرهن، ومن جانب المجتمع اللاتي يعيشن بداخله، وتحت عنوان "نساء خفيات، ومشكلات خفية" تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأرامل، في 23 يونيو من كلّ عام.
وجرى توثيق هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة، وهو يوم لمواجهة الفقر والظلم الواقع على الملايين من الأرامل وعائلاتهم في العديد من البلدان، وسماع أصواتهن ورصد معاناتهن الشديدة اللاتي يدخلن فيها خاصةً بعد فقدان شريك الحياة، والتعريف بتجاربهنّ وتوفير الدعم الذي يحتجنَ إليه.
الأرملة ربّما حُرمت من حقها في الميراث في قطعة أرض اعتمدت عليها في كسب رزقها، أو ربّما طُردت من منزلها، أو ربّما أُجبرت على زواج لا تريده أو مكابدة الترمّل.
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