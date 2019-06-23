طرق فعالة للتعافي من "البواسير".. والوقاية منها

البواسير من الأمراض الشائعة التي تصيب البعض، كما أنها آلامها مزعجة فهي عبارة عن أوردة متورمة في القناة الشرجية.

وبحسب ما ذكرته "سي أن أن"، أن مرض البواسير يسبب السمنة والإجهاد أثناء حركة الأمعاء والوزن الزائد أثناء الحمل، وأيضًا الجلوس لفترات طويلة.

ويوجد نوعان من البواسير:

بواسير داخلية

وهي تحدث في المستقيم السفلي، حيث لا توجد مراكز للألم، لذلك فهي غير مؤذية.

بواسير خارجية

وهي التي تتطور في الجلد حول فتحة الشرج وقد تكون مؤلمة للغاية.

وأوضحت شبكة "سي أن أن"، أن البواسير نادرًا ما تكون خطيرة، لكن إذا أدت إلى فقد الكثير من الدم، فتؤدي ذلك إلى فقر الدم.

علاج البواسير

عدم الإجهاد أثناء حركة الأمعاء أو الجلوس لفترة طويلة.

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الاسترخاء في أحواض الاستحمام الدافئة يقلل من التورم والحكة.

ربط الأنسجة بالشريط المطاطي، الذي يعتبر أحد العلاجات الأكثر شعبية.

أما في الحالات الصعبة، يوصي الطبيب باستئصالها..

منع البواسير

شرب الكثير من الماء.

تناول الكثير من الألياف الغذائية، لدفع الجهاز الهضمي للتحرك بسلاسة.

تناول الكثير من الفاكهة والخضار الطازجة.

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