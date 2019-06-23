ليلي جيمس بفستان مُزيّن بالجواهر من تصميم علامة بارزة.. ما علاقته بفرقة "بيتلز"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أربع سنوات من ظهورها على الشّاشة الكبيرة، في دور سندريلا، في نسخة ديزني الجديدة للفيلم الأيقونيّ، عادت ليلى جيمس، مرّة أخرى بإطلالة ساحرة على السّجّادة الحمراء، في العرض الإفتتاحيّ، للفيلم الموسيقيّ "Yesterday"، المستوحى من سيرة فرقة الغناء الأشهر "بيتلز" The Beatles في المملكة المتّحدة، إلى جانب كلّ من إد شيران و هيمش باتيل، متألّقة بفستان من الدانتيل بصورة ظليّة صيفيّة منمّقة بالجواهر.

ويتميّز الفستان الميدي من علامة أزياء "بيربري" المخصّص بطبقة حريريّة قصيرة، فوق أكمام شبكية محايدة مزيّنة بالكريستال، إضافة إلى الميداليات الملوّنة، التي تحمل شعارات بريطانيّة، قريبة للسترات العسكريّة التي ارتداها أعضاء فرقة "البيتلز" على الغلاف المبتكر لألبومهم الشّهير "سارجنت بيبر".

وكان الفستان اختيارًا فريدًا، ولكن رومانسيًا من تصميم جيمس ريبيكا كوربين موراي، واعتمدت الممثّلة تسريحة الكعكة المنخفضة، التي لائمت التّصميم، كما أنهت إطلالتها بزوج من الأقراط المرصّعة بالمجوهرات، وكعب محايد أنيق، بسوار كاحل فضيّ.