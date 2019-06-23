حفل زفاف يتحول إلى مآتم

شهد حفل زفاف في مدينة الرصيفة بالأردن، حادث مأساوي بعدما تحول فرح إلى أحزان، جراء إصابة 10 أشخاص من المدعوين نتيجة إطلاق نار من سلاح فردي، أمس السبت.

تحول الحفل من الفرح إلى المآتم، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهم، وإجراء الفحص الطبي لهم للتأكد من سلامتهم، بحسب موقع "خبرني" الأردني.

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وطمأن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في المدينة، أهالى المصابين وصرح بأن معظمهم في حالة جيدة.

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