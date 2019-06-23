عارضة أزياء تحذر من عمليات تكبير الثدي: يسبب آلام كارثية

اشتكت عارضة الأزياء الأسترالية، سيمون هولزنيجيل، 25 عامًا، من الألم الذي تشعر به بسبب ضخامة ثدييها.

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وقدمت نصيحة للفتيات الراغبات في إجراء عمليات تجميلية لتكبير الصدر، بالتفكير في ذلك بسبب الألم الذى تشعر به.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت عارضة الأزياء في تدوينة لها عبر "انستجرام"، "إن الحصول على صدر كبير أمر فظيع جدا، فهو يجلب الألم، ظهرك يؤلمك دائما، وعليك النوم في وضعية معينة. تمنيت أن أبيع صدري ولو بثمن بخس، للتخلص منه ومن الآلام التي يسببها".

وعلى الرغم من شكاوى سيمون من صدرها، إلا أن تناسق جسدها جلب لها الشهرة، وأصبحت معروفة منذ عام 2011 عندما شاركت في مسابقة "Top Model of Australia".

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