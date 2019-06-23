لجذب انتباه زوجها.. بريطانية تهشم رأس رضيعها

حاولت سيدة بريطانية، تدعى"كيم فروست"، وتبلغ من العمر 37 عامًا، لفت انتباه زوجها حتى يظل بجوارها أطول وقت ممكن ولكن بطريقة لم يكن أحد يتوقعها نظرًا لصعوبتها تحملها، حيث أقدمت على تهشيم رأس طفلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط.

وثقت الأم جريمتها من خلال التقاط مقطع فيديو لها أثناء ارتكابها هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان، وأرسلتها لزوجها كنوع من محاولة لإصلاح علاقتهم التي بها توترات بالغة، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

صدمة كبيرة دخل فيها الزوج حينما أرسلت له الزوجة مقطع الفيديو المصور، وعلى الفور أسرع بإبلاغ الشرطة ليتم القبض عليها ونقل الرضيع إلى المستشفى.

وتبين من التقارير أن الطفل مصاب بكسور في الجمجمة وتورم في المخ، وقال الأطباء إن إصاباته تعادل الإصابات التي يتعرض لها الشخص في حادث سيارة، أو سقوطه من نافذة الطابق الأول.

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وخضعت الأم للمحاكمة حيث حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، بعدما اعترفت بقسوتها على الطفل وإهمالها له.

وبالرغم من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الطفل إلا أنه نجح في تجاوزها، حيث تحسنت حالته ويجري رعايته الآن من قبل أسرة أخرى.

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