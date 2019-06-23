"لو عاوز تحافظ على صحتك".. الكريز يحميك من أمراض القلب والسكر

الكريز من الفواكة اللذيذة التي يقبل كثيرون على تناولها، ووضع عدد من الخبراء قائمة تضم عدد من فوائد تناولها، فهي تعتبر مادة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن الكريز يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يكون وسيلة للوقاية من أمراض القلب والسكري والأورام بالإضافة إلى العديد من الأمراض المزمنة.

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كما أنه أيضًا يعتبر من الفواكة المفيدة لمن يعاني من مرض السكري، بسبب قلة احتوائه على السكر، وأن الاستخدام المتكرر لعصير الكرز يوفر الحماية ضد النقرس (تورم أصبع القدم) والتهاب المفاصل.

ورحيق الكرز يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ، ما يساعد على تخفيف آلام الجسم بعد ممارسة الرياضة والتدريبات المكثفة.

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